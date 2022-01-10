Создано устройство, прогнозирующее поломки автомобилей и прочие неприятности

На рынке появляется новый электронный гаджет, чем-то схожий со смартфоном. Однако основная функция устройства – это не обеспечивать связь, а в буквальном смысле предсказывать будущее. Поэтому его в шутку назвали электронной или цифровой гадалкой.

Разумеется, счастье и богатство такой гаджет вам не нагадает. Однако сможет предупредить, например, о том, что ваш автомобиль вот-вот сломается. В целом гаджет и предназначен для того, чтобы уберечь своего владельца от так называемых неожиданных несчастий.

По словам разработчиков, в общем, здесь нет ничего сверхъестветсвенного. Просто, собирая данные со связанных систем, в том числе с автомобильной мультимедиа, электронный гаджет анализирует данные и сообщает человеку о том, что в том или ином месте образовалась серьезная проблема, которая приведет к поломке или другой неприятности.