Компания Xiaomi оформила новые патент: отпечатки пальцев распознаются в любой точке экрана

Отметим, что подъэкранные сканеры отпечатков пальцев уже давно существуют. У них только есть одно неудобство. Они же замаскированы под поверхностью дисплея, а значит в них нужно еще «попасть пальцем».

В данном случае, компания Xiaomi оформила патент на технологию, благодаря которой вся поверхность экрана смартфона или другого устройства может использоваться как дактилоскопический сканер.

Это принципиально новый и очень удобный метод идентификации, говорят эксперты. Нет никаких сомнений в том, что он быстро получит распространение на современном рынке электронных устройств. Технология основана на интегрированных инфракрасных LED-элементах, которые расположены под сенсорным слоем экрана, говорят специалисты.