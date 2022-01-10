 

Компания Xiaomi оформила новые патент: отпечатки пальцев распознаются в любой точке экрана

10.01.2022, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отметим, что подъэкранные сканеры отпечатков пальцев уже давно существуют. У них только есть одно неудобство. Они же замаскированы под поверхностью дисплея, а значит в них нужно еще «попасть пальцем».

В данном случае, компания Xiaomi оформила патент на технологию, благодаря которой вся поверхность экрана смартфона или другого устройства может использоваться как дактилоскопический сканер.

Это принципиально новый и очень удобный метод идентификации, говорят эксперты. Нет никаких сомнений в том, что он быстро получит распространение на современном рынке электронных устройств. Технология основана на интегрированных инфракрасных LED-элементах, которые расположены под сенсорным слоем экрана, говорят специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Лукашенко подписал закон “О геноциде белорусского народа”

04.06 / Спонсоры Олимпиады призвали организаторов отложить Игры в Токио

09.02 / Чрезвычайная ситуация стала постоянной — Португалия «тонет» в эпидемии коронавируса

08.07 / Китай обвинил США в угрозе развязывания ядерной войны

18.12 / Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

16.09 / В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девочки

14.05 / В “Нацкорпусе” возмущены оправданиями Лещенко по поводу выступления его жены в Москве

07.02 / Кива получал деньги от фирмы, основанной жителем ОРЛО – Bihus.info

03.09 / Путин поручил проанализировать создание центра производства «зеленого» водорода и аммиака

26.11 / Шендерович: Марадона – может быть, самый яркий пример божьего дара, существовавшего отдельно от человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика