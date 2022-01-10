“Я за красивое старение”: звезда “Ворониных” Екатерина Волкова и ее правила ухода за собой

15 января исполняется 40 лет актрисе Екатерине Волковой. Сложно в это поверить, глядя на красотку с подтянутой фигурой и отсутствием морщинок на лице. Своими секретами красоты и правилами по уходу за собой знаменитость с удовольствием поделилась с поклонниками.

Питание

Звезда сериала «Воронины» признается, что особо не склонна к полноте. Ее нормальный вес — 54 килограмма при росте 166 сантиметров. Правда, иногда лишние килограммы появляются зимой, когда присутствует непреодолимое желание полакомиться выпечкой. Когда нужно сбросить вес, Екатерина просто исключает мучное из рациона.

Еще одна слабость актрисы — это бургеры из сети ресторанов быстрого питания. Екатерина признается, что потом корит себя за такую еду. Как и за то, что ест нерегулярно, а когда придется и что придется.

Актриса предпочитает традиционные блюда. На отдыхе или во время путешествия в другую страну она может попробовать новую еду, но быстро начинает скучать по гречке.

В силу занятости Волкова лишена возможности придерживаться конкретной диеты, поэтому для себя разработала свод простых правил. С их помощью удается сохранить стройность. Например, не есть «первое, второе и компот». Екатерина ограничивается одним блюдом на обед — например, супом или курочкой с гарниром. Переедать ни в коем случае нельзя.

Второе правило — соблюдать перерыв в 12-14 часов между ужином и завтраком. Третье правило — не наедаться на ночь. Екатерина признается, что плохо спит с полным желудком, поэтому больше не ужинает перед сном.

Четвертое правило — не голодать, а практиковать детокс. Это позволяет тренировать силу воли, но без поддержки близких здесь не обойтись, уж больно много соблазнов.

Спорт

Екатерина отмечает, что с возрастом ее фигура стала более поджарой. Возможно, все из-за плотного графика. Артистка снимается, плюс воспитывает ребенка, не прибегая к услугам нянь. Активный образ жизни помогает поддерживать себя в форме.

У Волковой есть несколько абонементов в тренажерные залы, однако тренировки она посещает нерегулярно, когда выдастся свободное время. Обычно артистка занимается с личным тренером. Она работает над растяжкой, прессом, старается сделать упругими ягодичные мышцы.

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После участия в проекте «Танцы со звездами» знаменитость поняла, что поддерживать стройную фигуру можно и с помощью танцев. Здесь совмещается приятное с полезным, ведь тренировки не изнурительные, а доставляют удовольствие.

Уход за собой

Екатерина признается, что никогда не использует линейку уходовых средств от одного производителя. Она обычно чередует дорогие и бюджетные товары. Например, крем у нее стоит пятьсот рублей, мицеллярная вода — двести. Есть и более дорогостоящая продукция, появляющаяся время от времени.

Раньше артистка пользовалась патчами, однако все изменилось, когда однажды она отдохнула на море, а потом приехала с глазами, как у панды. Выяснилось, что патчи оказывают отбеливающее действие. Кожа не загорает в тех местах, где наносились патчи. После этого Екатерина отказалась от их использования.

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Отношение к пластике

Актриса считает, что стареть нужно красиво, сохраняя женственность. Поэтому она против пластической хирургии. В то же время артистка раз в месяц посещает косметолога и делает уколы красоты. Так ей порекомендовал специалист, поскольку в силу профессии Екатерина вынуждена иметь подвижную мимику. Из-за этого сложно без вспомогательных средств сохранить упругость кожи.

Волкова призналась, что раньше боялась появляться на людях без косметики. С макияжем она чувствовала себя гораздо увереннее, но потом проработала свои внутренние комплексы и приняла себя такой, какая есть.

По мнению артистки, если правильно ухаживать за собой, то можно и без косметики выглядеть привлекательно и эффектно.