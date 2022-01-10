 

Волонтерский центр Казахстана стал получать по 2 тыс. звонков в сутки

10.01.2022, 15:06, Новости дня
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Казахстанский координационный центр волонтеров после беспорядков получает свыше 2 тыс. звонков о помощи каждый день, основная часть поступает из Алма-Аты, сообщило министерство информации и общественного развития страны.

«В координационный центр волонтеров в сутки поступают порядка 2 тыс. звонков от казахстанцев. Основная доля обращений приходится на жителей Алматы. Люди нуждаются в продуктах питания, лекарственных препаратах, беспокоятся за безопасность родных», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что в некоторых регионах волонтеры помогают полиции охранять административные здания, а также обеспечивают силовиков питанием.

«В Акмолинской области волонтеры организовали доставку горячих напитков стражам порядка, стоящим в блокпостах… Также подключились к работе по установке связей между родственниками, живущими в Казахстане и за рубежом… Выходят на дежурство, патрулируют улицы», – сообщили в министерстве.

МИД Казахстана отмечал, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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