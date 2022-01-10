 

На Байконуре увеличено финансирование антитеррористической безопасности

10.01.2022, 15:06, Новости дня
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На обеспечение антитеррористической защищенности Байконура дополнительно выделено 58 млн рублей, сообщила администрации города.

«Размер финансирования программы («Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 годы – прим. ВЗГЛЯД) существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн рублей, из которых 58 млн выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», – передает сообщение РИА «Новости».

Также уточняется, что заседание совета города Байконур, в ходе которого обсуждалась реализация программы, прошло 28 декабря.

Ранее на фоне протестов в Казахстане гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе Байконур и на космодроме сохраняются спокойствие и порядок.



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