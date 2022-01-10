 

В Москве построят 270 километров дорог до 2025 года

10.01.2022, 14:57, Разное
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Он отметил, что развитие транспортного каркаса Москвы остается приоритетной задачей стройкомплекса. Помимо 272 километров дорог, в ближайшие три года построят 87 мостов, тоннелей и эстакад и 48 пешеходных переходов, рассказал Бочкарев.

В 2022-2023 годах планируется завершить строительство хордовых магистралей. Они свяжут 73 района Москвы – транспортная ситуация улучшится для 11,4 миллиона жителей столицы.

Бочкарев уточнил, что в Новой Москве построят еще 80 километров новых дорог. С момента присоединения этих территорий к столице там возведено уже 289 километров дорог.

Один из основных транспортных проектов Новой Москвы – трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она дублирует МКАД. Участок от Киевского шоссе до пересадочного узла “Столбово” уже действует. Работы идут на отрезке от Киевского до Боровского шоссе. В следующем году начнется возведение участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в 2021 году в столице появилось 90 километров новых дорог, 34 моста, эстакады и тоннеля, 20 пешеходных переходов. Завершилась многолетняя реконструкция Волоколамского шоссе, открыты новые участки Юго-Восточной хорды, связавшие Открытое и Ярославское шоссе с развязкой на проспекте Мира.

Протяженность улично-дорожной сети Москвы с 2010 года увеличилась на 20%. Построено 1,1 тысячи километра новых дорог, 274 пешеходных перехода и 331 искусственное сооружение.



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