Иммунолог Крючков заявил, что перчатки не защищают от Covid-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков категорически не согласен с тем, что ношение перчаток помогает защититься от коронавируса. Специалист изначально против того, чтобы население вводили в заблуждение.

Несколько лет назад людей убеждали в эффективности ношения перчаток, но Крючков опровергает это, заявляя, что нет никаких доказательств, что подобные меры могут защитить от заряжения коронавирусом. Специалист добавил, что хорошей альтернативой перчаткам является обеззараживание рук антисептическими средствами. «Перчатки следует носить в том случае, если нет возможности обработать руки санитайзером», – говорит иммунолог.

Немного ранее специалист предвещал, что распространение омикрон-штамма приведет к высокой смертности россиян. По словам иммунолога, смертельных случаев при заражении новым штаммов будет в несколько раз меньше, чем у дельты, но есть вероятность, что высокие темпы госпитализации приведут к увеличению числа летальных исходов.

Источник: lenta.ru