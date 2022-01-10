Марина Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

18 ноября певица Марина Хлебникова пострадала в пожаре, после чего была госпитализирована с тяжелыми травмами. «Мне больно, но я мечтаю о том, чтобы вернуться домой», — прокомментировала певица свое состояние.

В эфире программы Андрея Малахова звезда пояснила о будущих планах – к 23 февраля она хочет вернуться домой, а не лежать на больничной койке. Эта дата имеет особенное значение для певицы – годовщина свадьбы родителей. «Хочу лично поздравить их с этим событием», — делится Хлебникова с Малаховым.

Знаменитость делится со своими зрителями перенесенными переживаниями и болью. Хлебникову особенно огорчает тот факт, что в ее палате отсутствует елочка, а так она настроена позитивно и надеется только на лучшее. «С квартирой вопросы решим, а в остальном мне нечего отчаиваться. У меня есть замечательная дочка и любящие родители», — говорит Хлебникова. Также исполнительница поблагодарила всех, кто волнуется за нее, пожелала им всего только хорошего, крепкого здоровья и веселых праздников.

Тем временем знакомые и коллеги певицы начали сбор средств на ремонт в квартире Хлебниковой. Они хотят, чтобы возвращение домой стало приятным событием, а не трагическим воспоминанием.

Предположительно, причиной пожара стала тлеющая сигарета, с которой уснула певица. Выяснился и тот факт, что исполнительница накануне происшествия употребляла спиртные напитки. Медики больше месяца боролись за жизнь артистки, получившей сильнейшие ожоги головы и тела, повреждения дыхательных путей. Несколько дней артистку поддерживали с помощью аппарата ИВЛ, благодаря чему знаменитость постепенно стала приходить в норму.

Источник: www.5-tv.ru