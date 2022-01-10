Экс-участница «Дом-2» Катя Колисниченко узнала интимную подробность о новой девушке своего бывшего

В своем в Instagram Катя Колисниченко рассказала, что ее экс-супруг Алексей Солодовников теперь встречается с эскортницей.

Екатерина Колисниченко пояснила в своем блоге о новой девушке бывшего мужа. По словам девушки, совсем недавно подписчики ей скинули ссылку на Instagram-профиль возлюбленной Солодовникова. Также звезде «Дом-2» стало известно, что новая избранница мужа зарабатывает деньги нечестным трудом. Об этом ей также рассказали подписчики.

Расставание супругов произошло еще в июле прошлого года по инициативе самой Колисниченко. Экс-участница «Дом-2» неоднократно признавалась, что после рождения сына Саввы, муж к ней охладел. Также у нее были подозрения об изменах супруга. Колисниченко до сих пор болезненно вспоминает о расставании с бывшим мужем. Узнав о том, что у Алексея Солодовникова теперь новая любовь, она не скрывает своих эмоций, и по-дружески советует ему предохраняться.

В ответ на заявление Колисниченко и негодование подписчиков Алексей Солодовников утверждает, что не знает, о ком идет речь.

Источник: www.starhit.ru