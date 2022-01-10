 

Экс-участница «Дом-2» Катя Колисниченко узнала интимную подробность о новой девушке своего бывшего

10.01.2022, 14:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем в Instagram Катя Колисниченко рассказала, что ее экс-супруг Алексей Солодовников теперь встречается с эскортницей.
Екатерина Колисниченко пояснила в своем блоге о новой девушке бывшего мужа. По словам девушки, совсем недавно подписчики ей скинули ссылку на Instagram-профиль возлюбленной Солодовникова. Также звезде «Дом-2» стало известно, что новая избранница мужа зарабатывает деньги нечестным трудом. Об этом ей также рассказали подписчики.

Расставание супругов произошло еще в июле прошлого года по инициативе самой Колисниченко. Экс-участница «Дом-2» неоднократно признавалась, что после рождения сына Саввы, муж к ней охладел. Также у нее были подозрения об изменах супруга. Колисниченко до сих пор болезненно вспоминает о расставании с бывшим мужем. Узнав о том, что у Алексея Солодовникова теперь новая любовь, она не скрывает своих эмоций, и по-дружески советует ему предохраняться.

В ответ на заявление Колисниченко и негодование подписчиков Алексей Солодовников утверждает, что не знает, о ком идет речь.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Анастасия Костенко призналась, что не собирается экономить на грядущих родах

14.09 / Три правила, которые нужно усвоить женщине, ради удачного замужества

13.07 / Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с Владимиром Меньшовым: “Пора уходить”

11.12 / Ученые рассказали, как нужно спать для похудения

03.01 / Ученые окрыли новый способ лечения воспалительных заболеваний кишечника

01.05 / ФСИН может направить осужденных на строительство БАМа

04.02 / Скандалы: Гвардеец с Рублевки

19.02 / Оксана Самойлова и Джиган отметили первый день рождения сына

09.02 / ВВС Германии отработали бомбардировки городских объектов, ориентируясь на световые сигналы фонариков и смартфонов

08.08 / Девушка сфотографировала призрака, но многие думают, что это монтаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика