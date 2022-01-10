Тонем! Тонем? Не потонем… Близок ли Великий потоп?

Что происходит с подъемом уровня Мирового океана. Рассказывает Юлия Латынина.

Вот уже сорок лет нам в ближайшее время предрекают новый Всемирный потоп. Он должен случиться вследствие антропогенного глобального потепления. Ледяные шапки на полюсах растают, и мир утонет.

«Целые нации могут быть сметены с лица Земли поднимающимся уровнем моря, если тренд на глобальное потепление не будет обращен вспять, — говорил Ноэль Браун, глава Нью-Йоркского офиса UNEP (Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде).

«Затопление берегов и неурожай приведут к нашествию экобеженцев, — пересказывало его слова Associated Press. — У правительств есть 10 лет на то, чтобы совладать с парниковым эффектом». В противном случае «потепление растопит ледниковые шапки на полюсах, и уровень океана поднимется на три фута, что будет достаточно для того, чтобы полностью покрыть Мальдивы и другие плоские острова».

Тут надо уточнить, что эти ужасающие предсказания появились в печати 29 июня 1989 года, и, стало быть, некоторые нации должны были быть сметены с лица земли к 1999 г.

С тех пор прошло уже 22 года — а Мальдивы и другие плоские острова до сих пор на месте.

А вот другое предсказание: в течение пяти–семи лет вся Арктика растает. Его сделал не кто иной, как экс-вице-президент США Альберт Гор.

«У нас есть 75-процентный шанс, что вся северная полярная снеговая шапка летом может быть полностью свободна ото льда через 5–7 лет», — пояснил он.

Это предсказание Гор произнес в 2009 году на климатическом саммите в Копенгагене.

Прошло уже 12 лет, ледяная шапка на месте.

Обычно в науке, когда прогнозы оказываются настолько неудачными, это дает импульс к пересмотру всей концепции. В самом деле, если вы придумали новую теорию гравитации, согласно которой Луна должна 15 июня 2003 года упасть на Землю, а она не упала, — это хороший повод эту теорию пересмотреть.

С апокалиптическими же предсказаниями, которыми засоряют мозги секты, дело обстоит иначе:

если конец света не наступил в предсказанный час, он немедленно перепредсказывается.

Именно так и произошло с предсказаниями нового Всемирного потопа. После того как он не состоялся ни в 2000, ни в 2010 году, он был переназначен на 2100-й.

С каждым новым раундом прогнозов размеры бедствия росли.

Моря, сообщали нам,

поднимутся к 2100 г. на полтора метра.

Нет, они могут подняться выше 2 метров.

Нет, они поднимутся на девять метров!

В зоне затопления окажется

115 млн человек.

Нет, 150 млн.

Нет, 187 млн чел.

Нет, 410 млн.

Нет, 630 млн человек.

Все это, заметим, не со слов каких-нибудь щелкоперов, это говорилось устами самых что ни на есть титулованных ученых в самых что ни на есть Science и Nature.

«Совершенно необходимо паниковать по поводу перемены климата», — гласит заголовок Vox, рассказывающий о книге The Uninhabitable Earth Дэвида Уоллеса-Уэллса. «Море поднимется, и эрозия земли, затопление и переселение будут угрожать миллионам людей», — пишет «Вашингтон пост». «Майами и другие города на побережье могут утонуть через 80 лет», — паникует «Блумберг».

Все это становится фоновым дискурсом, в котором также странно сомневаться, как, например, странно сомневаться в существование ведьм в Средние века.

Высота Лондона над уровнем моря — «11 метров, его, по прогнозам, смоет в течение 50 лет», — мимоходом замечает экономист Андрей Мовчан. Он не о повышении уровня моря пишет, совсем о другом, а об этом замечает просто вскользь: это же все знают. Это же само собой разумеется.

Что из всего этого стоит тревоги? Как поднимается уровень моря и чем это на самом деле нам угрожает?

Посмотрим на график, взятый с сайта NASA. Он показывает, как поднимался уровень моря с 1993 г.

Как мы видим, все верно. Уровень моря действительно неуклонно поднимается.

Посмотрим теперь на другой график, который показывает, как уровень моря поднимался с 1900 года.

Все верно, уровень моря поднимается.

А теперь посмотрим еще на один график, который показывает изменения уровня Мирового океана за последние 22 тыс. лет.

Как мы видим, уровень моря поднимается последние 21 тыс. лет — со времени пика последнего оледенения — и поднялся за это время на 120 метров.

Если же говорить о более долгих трендах, то уровень воды в Мировом океане последние 400 тыс. лет выглядит вот так и зависит, как видим, от чередования ледниковых периодов и межледниковий.

На графике хорошо заметно, что никакого естественного «нормального» уровня у моря нет. 22 тыс. лет назад уровень моря был на 120 метров ниже. А 115 тыс. лет назад, в предыдущее межледниковье, он был на 6 метров выше. Скандинавия в это время была островом, а Карелия — дном моря.

Эти изменения уровня моря имели решающее значение для расселения человека по планете, потому что когда современный человек около 65–50 тыс. лет назад вышел, как утверждают, из Африки, он расселялся по совершенно другой планете, где суши было гораздо больше.

В частности, 50 тыс. лет назад уровень моря был на 75 метров меньше, и индонезийские острова Ява, Калимантан и Борнео составляли единой целое с континентом. Эта часть материка называлась Сунда. Австралия и Новая Гвинея тоже составляли один материк — Сахул.

Первобытный человек дошел до Австралии фактически посуху, и ему ни разу не пришлось переправляться через пролив шире 100 км. Даже если он не видел земли прямо с берега, он видел ее с верхушек прибрежных гор. Собственно, именно широкий шельф между Австралией и Новой Гвинеей, ныне скрытый под водой, человек, вероятно, и заселил прежде всего.

Более того. Судя по гаплогруппам австралийских аборигенов, человек заселял Австралию неоднократно (и довольно большими группами, до тысячи человек) 50–47 тыс. лет назад, но, судя по всему, не приходил потом, когда уровень моря стал опускаться. Это может вызывать удивление: если люди приплыли, когда море было на 75 метров ниже, чем сейчас, то же что им мешало продолжить это дело, когда уровень моря опустился еще на 45–50 метров, а остров Тимор стал практически частью Сахула?

Один из вероятных ответов на вопрос заключается в том, что причиной было именно резкое падение уровня моря — и соответствующая экологическая катастрофа. Море, чей уровень снижался постепенно, вдруг внезапно рухнуло на 40 метров в течение двух тыс. лет — между 31-м и 29-м тысячелетием до н.э. Коралловые рифы оказались над водой и умерли. Климат стал резко суше, как всегда, при резких похолоданиях.

Представьте себе современное побережье Новой Гвинеи, с его коралловыми рифами, болотами и тропическими зарослями, внезапно превратившееся в пустыню с окаймляющими засушливый остров и торчащими вверх зубами кораллов.

«Морское «шоссе», которое облегчило приход анатомически современного человека в Сахул, стало менее продуктивно и менее доступно к 35-му тысячелетию до н.э. и совсем трудным — во время ледникового максимума», — пишет Allen et O’Connell.

Точно так же и Америка: в ледниковую эпоху Евразия и Америка были связаны друг с другом т.н. материковым мостом, и 15 тысяч лет до н.э., когда потепление уже началось, а мост еще не затопило, охотники на мамонтов просто перешли по нему из Евразии в Америку.

Впрочем, «мостом» это называть не совсем правильно. Это была гигантская территория, в добрую тысячу километров шириной, большую часть которой занимала экосистема, ныне почти не наблюдающаяся на земле, — тундростепь.

В тундростепи очень сухо. В таком сухом, крайне континентальном климате вырастали высокие и калорийные травы (а не требующие влажности мхи, как в тундре сейчас). Эти травы ели многочисленные животные: степные зубры, лошади и, конечно, мамонты. Осенью, опять же из-за сухости, травы не выпревали, а высыхали на корню, превращаясь в питательное сено. Это сено можно было есть и зимой — ведь снега, несмотря на ледниковую эпоху, в Берингии было мало. Высокий снежный покров зимой требует большой влажности воздуха, а влаге просто неоткуда было взяться. Северный Ледовитый океан, примыкающий к Берингии, даже летом был скован льдами.

Современная тундра, с ее мхами и «пьяными» деревцами, требует высокой влажности, возникающей из-за испарений моря во время короткого приполярного лета: влажная промозглая полоса, как компресс, висит над плоской равниной. Но в Берингии влаги не было, и зимой мамонт легко мог найти сено, взрыв своими специально закрученными для этого бивнями небольшой слой наста.

Посреди этого безрадостного пейзажа изредка попадались «ванны» — озерца, окруженные вздыбленным валом вечной мерзлоты. Из-за разрушения ледниковых жил озерца вытекали, и тогда их дно быстро порастало особенно вкусной и высокой травой. «В Берингии было жутко холодно и очень сухо» (см. сноску 1).

Считайте, что это были арктические прерии — пейзаж, которого больше на планете нет.

Вот по этим арктическим прериям в тысячу километров шириной и перешел человек из Евразии в Америку.

По мере того как Берингия или шельф Сахула заполнялись водой, человек отступал вглубь континентов. Этот подъем воды был куда более быстрый, чем в ХХ веке, он доходил до метра и даже двух — двух с половиной метров за столетие.

Случались и катастрофы.

Например, совершенно чудовищная катастрофа произошла 8200 лет назад, то есть 6200 лет до н.э. Тогда, когда в мире было очень тепло, это был так называемый Климатический оптимум Голоцена, температуры были много выше нынешних. Накрывавшие Канаду ледники подтаяли, и два громадных ледниковых озера — Оджибве и Агассис — опростались в Гудзонов залив. Вода разом поднялась на 2–4 метра, температура в Гренландии грохнулась на 4–8 градусов.

За 5150 лет до н.э. и около того опять же поднимающийся океан прорвался через Дарданеллы в будущее Черном море, которое до этого представляло собой пресное озеро или даже череду пресных озер, согласно гипотезе, выдвинутой Вильямом Райяном в 1997 г.

Этот потоп может помочь пролить свет на одну из самых занятных археологических загадок раннего человечества. Традиционно местом появления первых государств и стратифицированных обществ считается Ближний Восток. Первая династия объединила Египет около 3100 лет до н.э., Гильгамеш правил Уруком около 2700 года до н.э. Все эти места копали именитые археологи — египтология, шумерология, ассирология были почетным занятием для воспитанников Итона, которые уже раздвинули горизонты Земли и в конце XIX — начале XX века принялись копать ее прошлое.

И вдруг в 1972 году экскаватор, ворочавший грунт на стройке возле города Варны, в Болгарии, выворотил на божий свет куски некрополя, в котором было захоронено три тысячи золотых вещиц общим весом около шести килограммов.

Некрополь существовал в течение четырех веков, приблизительно с 4600 по 4200 г. до н.э. В это время ничего похожего на Ближнем Востоке еще не было!

Египет был еще не объединен, пирамиды не построены, Урук был еще крошечной деревушкой, — а в некрополе Варны было найдено больше золота, чем во всем тогдашнем мире, вместе взятом.

Некрополь Варны принадлежит к балканской культуре, которая сейчас называется культура Винча. Винча оставила мало следов — она была бесследно уничтожена индоевропейцами, а письменности в полном значении этого слова у Винча не было. Тем не менее мы знаем, что, скорее всего, это были родственники шумеров.

Возникает вопрос: как шумеры, которые потом создали месопотамскую цивилизацию, попали на Балканы?

Ответ: ножками. В 6-м тысячелетии до н.э. они прошли на Балканы по будущему дну Черного моря.

Очень возможно, что это событие — внезапное катастрофическое затопление цивилизационных центров на дне будущего моря — мы знаем как Всемирный потоп.

Оно проникло из шумерских и вавилонских легенд в Библию, вошло в подсознание западного человечества и нещадно эксплуатируется пророками ужаса и скорби в наше время.

Но даже во время Великого потопа, как мы знаем, человечество выжило.

Согласно традиции, донесенной до нас Страбоном, причиной германского нашествия на Рим был гигантский прилив, «кимврийский потоп», (ок. 120–114 гг. до н.э.), который выгнал кимвров с земель родной Ютландии и наступал так быстро, что конники на лошадях едва успели от него убежать.

Сам Страбон в это сообщение не верит: «смехотворно предположение, — замечает Страбон, — что они покинули свои земли, разгневавшись на постоянный природный феномен, который случается дважды в день» (см. сноску 2). Однако в Ютландии население действительно часто жило на землях, затопляемых во время приливов и штормов. Один из самых страшных из них, известный как Великий Халлигский потоп, случился в феврале 1825 года и превратил северную часть Ютландии в остров.

Германцы, живущие на часто затопляемых берегах Северного моря, уже в XI веке начали строить дамбы, и сейчас эта страна, отвоеванная у моря, называется Голландией. 59% ее территории во время прилива находится ниже уровня моря и было бы затоплено, если бы не дамбы.

Эти дамбы не всегда выдерживали, и земля страдала от катастрофических наводнений — в 1163-м, в 1170-м, в 1196-м, в 1212-м, 1214-м, 1219-м и т.д.

Потоп 1953 года.

Как мы видим, потопы на берегах Северного моря начались не со времени ужасного антропогенного потепления. Они случались и раньше. И, что куда важней, они были гораздо ужасней.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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