Фурса: Если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань. А это никому не надо

Текущая неделя в мире пройдет под знаком переговоров Запада и России.

Ключевая задача западных дипломатов – понять, они реально свихнулись или только прикидываются. И да, не читайте советских газет (российских Telegram-помоек) – в повестке дня нет сдачи Украины.

И не потому, что мы хорошо поем, ставим рекорды в реформах, центр вселенной или просто кому-то нравимся. Просто самым внимательным зрителем на этих переговорах будет Китай. И Западу надо будет показать Китаю, что США и ко могут защитить своих союзников от неадекватных гопников.

Потому что если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то он поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань. А вот это уже способно открыть ящик Пандоры и точно никому не надо.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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