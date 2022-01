Российские СМИ стали менее враждебно писать об Украине перед переговорами с США – исследование

Специалисты компании изучили почти 19 млн страниц с российским доменным именем .ru и пришли к выводу, что с середины ноября число негативных сообщений об Украине снизилось почти в два раза. Число позитивных сообщений при этом сохраняется на уровне предыдущих месяцев.

Исследование включало в себя материалы за год, вплоть до 5 января 2022 года. Специалисты изучали новости, а также информацию с правительственных, корпоративных и академических веб-сайтов, но не контент из социальных сетей.

В компании отметили, что ситуация практически идентична прошлой весне – тогда “негативное отношение российских СМИ к бывшему советскому соседу” достигло пика и начало снижаться перед тем, как в конце апреля правительство России объявило о “прекращении учений” и отводе войск.

Аналитики связывают это с подготовкой России к переговорам – весной прошлого года речь шла о возможной встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, которая в итоге произошла в июне в Женеве, сейчас – о переговорах по вопросам безопасности между Россией и США, которые состоятся 10–13 января.

При этом в 2014 году, перед аннексией Крыма, такого снижения не было, отмечает агентство.

“Как мастер стратегии “эскалации ради деэскалации” Путин с нетерпением ждет похвалы как миротворца. Наши данные показывают, что он снова играет с Западом в опасную игру в кошки-мышки”, – прокомментировал эти данные главный исполнительный директор Semantic Visions Фрэнк Врабель.

В то же время Bloomberg отмечает, что освещение в новостях – лишь один из многих показателей, по которым спецслужбы и дипломаты пытаются определить истинные цели и намерения России. Даже если настроения в СМИ действительно отражают политику Кремля, разведданные о наращивании российской техники и войск говорят о том, что риск конфликта сохраняется.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

9 января, накануне основного раунда переговоров, в Женеве состоялась предварительная встреча делегаций МИД РФ и Госдепартамента США.

