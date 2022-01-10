В США представлен электрический пикап Chevrolet Silverado EV

Американская компания General Motors официально представила на местном рынке электрическую модификацию пикапа Chevrolet Silverado EV.

Официальная премьера автомобиля проходила в рамках выставки в Лас-Вегасе. Эксперты указали, что новая модель станет конкурентом для F-150 Lightning. Автомобиль радикально отличается от модификации с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, новинка является безрамочной. Кроме того, модель получила несколько электрических агрегатов с мощностью 673 л.с.

Вместе с тем самая бюджетная модификация электрического пикапа Chevrolet Silverado EV получит мощность около 517 л.с. Несмотря на крупные размеры и массу кузова, электрокар разгоняется до сотни за 4,5 секунд. Общий запас хода на электротяге достигает 650 километров.