Хоккеисты «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом

Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» из-за 26 положительных тестов на COVID-19 в клубе из столицы Башкортостана, информирует пресс-служба КХЛ.

«В понедельник, 10 января, состоялось ежедневное оперативное совещание руководства Лиги по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона 2021/2022. По его итогам было принято решение об отмене матча «Авангард» – «Салават Юлаев», который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды)» – передает «Интерфакс» сообщение лиги.

«О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отменённых матчей, Лига примет решение дополнительно», – отмечается там же.

КХЛ также сообщила, что будет практиковать отмену встреч с участием клубов, где есть угроза массового заражения коронавирусом.

«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть», – говорится в сообщении.

Ранее КХЛ отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки коронавируса.