 

Главу военной разведки Дании заключили под стражу по делу об утечке данных

10.01.2022, 14:20, Новости дня
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Суд в Дании постановил заключить под стражу главу военной разведки королевства Ларса Финдсена после того как ведомство обвинили в нарушении законов о персональных данных, а также сокрытии информации, сообщила телекомпания TV2.

«Глава разведывательной службы министерства обороны Ларс Финдсен в условиях секретности находится под стражей с 9 декабря по обвинению в утечке секретной и строго засекреченной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или ее отношениям с иностранными державами», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании.

Сообщается, что решение о заключении под стражу Финдсена, было вынесено еще в декабре, однако тогда не разглашались имена фигурантов этого дела, и было неизвестно, кто именно арестован. Теперь же суд озвучил фамилию главы разведслужбы.

Судья пояснил, что Финдсен сам просил снять запрет. Более детальное обвинение в адрес подозреваемого до сих пор держится в секрете, однако по некоторым данным, речь идет об утечке секретной информации в датские СМИ. Минобороны и Минюст комментариев не дают, передает ТАСС.

9 декабря полиция безопасности PET совместно с полицией арестовала четырех человек и провела обыски по разным адресам. Задержанные – нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб. Им предъявлено обвинение в нарушении параграфа 109 Уголовного кодекса, п. 1 – необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб. Арест стал результатом длительного расследования утечек из спецслужб. Оно все еще продолжается, пояснили в PET.

Напомним, в конце августа 2020 года в Дании временно отстранили от службы руководителя военной разведки Ларса Финдсена.



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