 

Британцы раскритиковали Вашингтон за реакцию на отправку миротворцев в Казахстан

10.01.2022, 14:20, Новости дня
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Читатели британского издания Daily Mail назвали лицемерными высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу отправки в Казахстан российских миротворцев в числе сил ОДКБ.

«Заявление Блинкена по поводу российских войск в Казахстане лицемерно», – цитирует комментарий одного из пользователей РИА «Новости».

«Просто уморительно слушать эти заявления от Блинкена», – добавил комментатор ANexus.

«Блинкен, возможно, является худшим госсекретарем США в истории. Ему стоит освежить свои знания в области международного права. Президент Казахстана обратился к миротворческим силам ОДКБ за помощью. РФ входит в состав альянса ОДКБ, поэтому она имеет полное право находиться в Казахстане», – написал комментатор под ником Letsfly.

Читатели издания раскритиковали внешнюю политику США и отметили, что нынешняя американская администрация способна спровоцировать военный конфликт. Некоторые пользователи охарактеризовали замечания Москвы в адрес Соединенных Штатов как справедливые.

«Все, что сейчас нужно делать людям Байдена, – не открывать рты лишний раз и не провоцировать медведя. Хотя они все равно не сумеют удержаться», – подчеркнул Garaboldie.

«Путин прав насчет США, приносящих своими вторжениями смерть и разрушение», – написал RB3445.

«Чем дальше, тем больше я соглашаюсь с Путиным <…>: это американское правительство не только разрушит экономику и социальную стабильность, но и начнет новую войну», – отметил Robin-of-Locksley.

Британцы посоветовали США «не совать нос не в свое дело».

Напомним, госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – сообщил Блинкен. Захарова сообщила в ответ, что Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на законных основаниях, когда внутриполитические методы оказались исчерпаны.



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