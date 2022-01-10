 

Украина сочла необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией

10.01.2022, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Открытые дипломатические каналы связи между Украиной и Россией позволят избежать «применения военных инструментов», сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», – цитирует ТАСС Стефанишину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В чемпионате конкурса «Цифровой прорыв» примут участие 6 тыс. IТ-специалистов

19.02 / Образование гигантского кратера в ЯНАО научно доказано

26.07 / Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

06.07 / На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского

13.12 / Японцы создали прототип аккумулятора из древесины

01.03 / Представлена более мощная версия кроссовера BMW X6 M

18.01 / Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах

09.04 / Новый кроссовер Kia Sonet стал семиместным в Индонезии

09.12 / “И близко такого не было”. Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни

12.07 / В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика