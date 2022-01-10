Украина сочла необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией

Открытые дипломатические каналы связи между Украиной и Россией позволят избежать «применения военных инструментов», сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», – цитирует ТАСС Стефанишину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО – Украина в Брюсселе, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.