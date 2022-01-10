 

В Польше заявили о новой попытке штурма границы мигрантами

10.01.2022, 14:20, Новости дня
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Мигранты продолжают штурмовать белорусско-польскую границу, рассказали в Пограничной страже Польши.

«Во время сегодняшних силовых попыток форсирования <…> в районе Черемхи и Шудзялова иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды», – приводит сообщение РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что их сотрудница получила травму головы, ее госпитализировали. Всего за сутки поляки зафиксировали 49 попыток нелегального перехода.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.

На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов транспортно-логистического центра.



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