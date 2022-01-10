7 благотворительных фондов, которые можно поддержать прямо сейчас



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«Метелица»— это международная общественная организация, которая помогает людям восстановиться после травм спины и черепа. Это единственный фонд в России, занимающийся восстановлением пациентов после переломов шеи и других тяжелых травм, семьям с детьми-инвалидами и другим социально незащищенным людям. Реабилитологов «Метелицы» не напугать сепсисами, пролежнями и другими тяжелыми осложнениями. Не бывает лишней доброты, а помочь может каждый.

Фонд Гуманное действие уже 20 лет помогает людям с наркотической зависимостью, содействует их реабилитации, а также занимается просветительской деятельностью. Цель организации — сделать жизнь людей с зависимостью лучше, защитить их от стигматизации, инфекций и социальной изоляции, и в конечном итоге победить наркотики.

Фонд «Верю в чудо» действует в Калининграде с 2008 года. Здесь помогают детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями здоровья, воспитанникам детских домов, а также малышам из многодетных и малообеспеченных семей. Среди их подопечных 45 тысяч детей из Калининградской области. Также при фонде действует хоспис для детей и молодых взрослых «Дом Фрупполо», где помогают тем, кого уже нельзя вылечить.

Фонд «Семьи СМА» помогает семьям, где дети столкнулись со спинальной мышечной атрофией. Это редкое генетическое заболевание, которое постепенно отнимает у детей возможность передвигаться, сидеть и даже дышать. При худшем сценарии ребенок без лечения умирает за два года. Все лекарства, которые есть от этого недуга стоят многие миллионы рублей. Детям его должны закупать за счет крупного государственного фонда «Круг добра», но взрослым зачастую приходится полагаться на себя.

Фонд «Дети+» помогает детям, которым прихошлось столкнуться с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями. Цель фонда— нормальное детство для особенных детей, сотрудники фонда стремятся не только помочь детям беспрепятственно расти и социализироваться, но и обществу принять их.

Фонд «Не напрасно» старается снизить смертность от рака. Сотрудники фонда помогают готовить грамотных онкологов, просвещают пациентов, разрабатывают IT-решения для лучшего лечения, скрининга и профилактики онкологических заболеваний. Ведь именно раннее обнаружение позволяет эффективно лечить рак.