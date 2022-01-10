 

В этом году на экраны вернется популярное шоу «Фабрика звезд»

10.01.2022, 14:02, Разное
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Свое 20-летие отмечает в 2022 году известный телепроект «Фабрика звезд». Юлия Сумачева пояснила о том, что в честь этого события шоу снова вернется на экраны телевизоров.
Эксперты сообщили, что точной даты выхода шоу пока нет. Однако прогнозируется, что это будет ближе к осени. Телепроект «Фабрика звезд» завоевал сердца зрителей, они ждут с нетерпением выхода очередного сезона.

В кастинге примут участие тысячи претендентов. Среди критериев не только хороший вокал, но и харизма и артистичность. Персонажи должны быть интересны зрителям. Скорее всего, количество участников останется прежним – от 16 до 20 человек.

Списки отобранных претендентов для шоу «Фабрика звезд» оглашать не планируют до выхода телепроекта. Вероятно, их объявят уже на первом концерте шоу. Имена главного музыкального продюсера и ведущего тоже пока остаются в тайне.

Источник: www.kp.ru



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