 

Борис Щербаков увел будущую жену Татьяну Бронзову у другого мужчины

10.01.2022, 14:02, Разное
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Борис Щербаков рассказал, что роман с его будущей женой Татьяной Бронзовой завязался, когда она была замужем. По словам актера, их отношения начались с поцелуя на втором курсе обучения в МХАТ.
Артист сказал, что их знакомство состоялось в 1968 году. Они впервые встретились в общежитии школы-студии. Щербаков заселился в комнате еще с двумя парнями. Через какое-то время к ним в комнату зашла Татьяна Бронзова. Увидела троих ребят и сказала, что будет жить здесь. И Щербаков предложил ей жить вместе.

На репетиции в театре они впервые поцеловались. Щербаков репетировал вместе с избранницей, и в сценарии была сцена с поцелуем, после которого актер смутился и спрятался в туалете.

Влюбленные сыграли свадьбу после окончания МХАТ. Актер признался, что во время романа с Бронзовой у него была девушка. Но он быстро расстался с ней. И Бронзова тоже развелась со своим мужем.



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