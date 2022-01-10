 

Телесериал «Сваты» побил все рейтинги просмотров

10.01.2022, 14:02, Разное
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Компания медиаисследований Mediascope огласила списки самых рейтинговых телесериалов 2021 года, 1 место получил комедийный проект «Сваты». Увлекательный сюжет понравился как взрослым, так и маленьким зрителям, старше 4 лет.
Комедийный телесериал «Сваты» – это успешный проект украинской студии «Квартал 95», который побил все рейтинги просмотра. В интересных сюжетах многие познали обычные будни простых людей. Сериал «Сваты» был презентован в РФ накануне Нового года.

В Mediascope также сообщили, что второе и третье место досталось двум не менее известным проектам: «Угрюм-река» и «Склифосовский 8». Кинокритики также выделили «Вампиры средней полосы» и «Вертинский».

Федор Добронравов поделился ранее своим предположением, почему комедийный сериал «Сваты» стал такими интересным для зрителей. При этом рейтинги просмотра в маленьких поселках и больших городах практически одинаковые. Исследования проводились среди жителей старше 4 лет.

Источник: www.kommersant.ru



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