Телесериал «Сваты» побил все рейтинги просмотров

Компания медиаисследований Mediascope огласила списки самых рейтинговых телесериалов 2021 года, 1 место получил комедийный проект «Сваты». Увлекательный сюжет понравился как взрослым, так и маленьким зрителям, старше 4 лет.

Комедийный телесериал «Сваты» – это успешный проект украинской студии «Квартал 95», который побил все рейтинги просмотра. В интересных сюжетах многие познали обычные будни простых людей. Сериал «Сваты» был презентован в РФ накануне Нового года.

В Mediascope также сообщили, что второе и третье место досталось двум не менее известным проектам: «Угрюм-река» и «Склифосовский 8». Кинокритики также выделили «Вампиры средней полосы» и «Вертинский».

Федор Добронравов поделился ранее своим предположением, почему комедийный сериал «Сваты» стал такими интересным для зрителей. При этом рейтинги просмотра в маленьких поселках и больших городах практически одинаковые. Исследования проводились среди жителей старше 4 лет.

Источник: www.kommersant.ru