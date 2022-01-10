Кардиолог Гаглошвили рассказал об опасной для сердца привычке россиян

Привычка посещать баню может спровоцировать инфаркт или инсульт. О рисках возникновения нежелательных симптомов пояснил врач Тамаз Гаглошвили.

К посещению бани или сауны следует относится с большой осторожностью и всей ответственностью за свое здоровье. Привычка париться в бане несет существенный риск для здоровья, по словам кардиолога.

По наблюдениям врача, баня положительного эффекта не даст, а здоровью навредить может. Особенно это касается тех людей, которые перед принятием водных процедур употребляют лекарственные препараты. Человек заходит в баню, сосуды расширяются и как результат – коллапс организма. И это не единственная реакция.

Тамаз Гаглошвили был свидетелем печального случая, когда у 40 летнего человека на фоне принятия лекарств и алкоголя во время посещения бани помимо коллапса случился инсульт.

Источник: www.mk.ru