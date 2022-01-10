Кыргызстан эвакуировал более 150 своих граждан из Казахстана, известно о пятерых задержанных кыргызстанцах

“9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Кыргызской Республики, в том числе женщины и дети”, – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в связи с отменой регулярного авиасообщения в международном аэропорту столицы Казахстана Нур-Султана, посольство Кыргызстана работает над возвращением домой железнодорожным путем еще 15 граждан республики.

Как уточнили в МИД Кыргызстана 10 января, ранее, 6 января министерство организовало эвакуацию 42 своих граждан, находившихся в Алматы. 7 января министерство попросило казахстанскую сторону открыть закрытый пограничный пост “Кордай”, чтобы более 100 граждан Кыргызской Республики могли вернуться домой. Переговоры прошли успешно.

“По состоянию на 9 января министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан 5 граждан Кыргызской Республики. По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной”, – говорится в сообщении.

Отдельно упомянуто, что 9 января МИД пригласил посла Казахстана Рапиля Жошыбаева, ему вручили ноту по вопросу задержания музыканта Викрама Рузахунова

“Министерством прорабатывается вопрос с казахстанской стороной об освобождении Рузахунова в ближайшее время”, – отметили в МИД.

Государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и “Хабар 24” 9 января показали видео с задержанным, “признавшимся” в участии в митинге за $200. Им оказался известный пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека, исполнительный директор фестиваля “Джаз_Бишкек_Весна” Рузахунов, который часто гастролировал в Алматы.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (в состав входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан). В тот же день в ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан отправят 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что “спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов”.

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