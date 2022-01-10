Опубликованы изображения нового кроссовера FAW Besturn B70S 2022 года

Рассекречены изображения нового паркетника FAW Besturn B70S 2022 модельного года.

Вместе с тем производитель готовится к последующему выходу автомобиля на глобальный рынок. По фотографиям можно четко рассмотреть внешний вид кузова, а также дизайн интерьера салона нового купеобразного кроссовера. Модель оснащена стильной головной оптикой, вертикальными полосками решетки радиатора.

С задней части кузова задействовали задние фонари, которые соединяются светодиодной полоской. Из технических параметров следует отметить 1,5 и 2,0-литровые двигатели с мощностью до 224 л.с. Приобрести модель можно с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач.