Опубликованы изображения нового кроссовера FAW Besturn B70S 2022 года
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Рассекречены изображения нового паркетника FAW Besturn B70S 2022 модельного года.
Вместе с тем производитель готовится к последующему выходу автомобиля на глобальный рынок. По фотографиям можно четко рассмотреть внешний вид кузова, а также дизайн интерьера салона нового купеобразного кроссовера. Модель оснащена стильной головной оптикой, вертикальными полосками решетки радиатора.
С задней части кузова задействовали задние фонари, которые соединяются светодиодной полоской. Из технических параметров следует отметить 1,5 и 2,0-литровые двигатели с мощностью до 224 л.с. Приобрести модель можно с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач.
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