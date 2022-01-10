 

Ford начала продажи в Китае нового кроссовера Ford Equator Sport

10.01.2022, 13:52, Новости дня
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Обновленный кроссовер Ford Equator Sport доступен по предварительным заказам на китайском рынке.

Вместе с тем оформить заказ можно при оплате 99 юаней. Укороченная модификация получила зауженную оптику, светодиодные огни и стильную решетку радиатора. Кроме того, модель получила светодиодные полоски на задних фонарях. В салоне задействовали пять кресел, крупный 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей. Достоинством автомобиля указали систему обновления ПО по «воздуху».

Под капотом в Ford Equator Sport установили 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 170 л.с. Модель получила роботизированную трансмиссию. Приобрести новый паркетник станет возможным по цене от 26 тысяч долларов в базовом исполнении.



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