Кремль заявил о необходимости продолжать процесс общего военного строительства сил ОДКБ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что необходимо и дальше продолжать процесс общего военного строительства сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), доказавших свою эффективность при событиях в Казахстане.

«Мы видим, насколько полезными [они] были и насколько необходимо дальше продолжать процесс наладки координации в рамках ОДКБ по линии всех военных структур, [необходимо] продолжение процесса общего военного строительства, военных учений, маневров», – передает ТАСС слова Пескова.

«Все это в «час икс» показало свою востребованность, обоснованность и актуальность на фоне тех вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться государствам-участникам», – сообщил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о мерах безопасности на границе с Казахстаном, Песков отметил, что шаги для страховки от террористических угроз всегда предпринимаются.

«Разумеется, и верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают меры, специальные меры, для того чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

Президент РФ Владимир Путин на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.