Ракова спасла сокамерницу в СИЗО

Бывшая вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники» в столице, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», – сообщила Меркачева ТАСС.

По словам члена ОНК, Ракова сейчас находится в камере, рассчитанной на 40 человек. У некоторых из сокамерниц бывшей чиновницы обвинения связаны с хранением или перевозкой наркотиков.

«Некоторые из них сами употребляли наркотические вещества до своего ареста», – заключила Меркачева.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».