Рогозин рассказал об обстановке на Байконуре

Спокойствие и порядок сохраняются в городе Байконур и на космодроме, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В городе Байконур и на космодроме сохраняется порядок и спокойствие», – передает ТАСС сообщение Рогозина.

Как сообщил источник на космодроме, большинство сотрудников предприятий Роскосмоса, оказавшихся во время беспорядков в Казахстане за пределами Байконура, благополучно вернулись в город. «После того как возобновилось железнодорожное сообщение, большая часть сотрудников вернулась в город. На Байконуре всн спокойно», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее Роскосмос доставил в Москву отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов.