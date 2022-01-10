Россиянам придется верифицировать свои аккаунты в соцсетях у участкового

В Госдуму внесен законопроект “О мерах по борьбе с анонимным использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет”, который предусматривает обязательную верификацию аккаунтов в соцсетях через участковых полицейских.

Документ был разработан всего лишь за несколько дней, но он предусматривает широкий спектр нововведений.

Согласно проекту, социальные сети, действующие на территории России, обязаны будут предусмотреть для аккаунтов (в тексте они названы “учётными карточками”) пять статусов верификации, выдающихся после проверки документов: “физическое лицо”, “юридическое лицо”, “представитель органов власти или НКО”, “иностранный гражданин”, “иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации”. Все остальные профили будут считаться не верифицированными и их функциональность фактически будет ограничена режимом “только чтение”.

Самая простая процедура проверки будет предусмотрена для физлиц – им достаточно будет подойти к участковому и подписать обязательство не использовать информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” и её ресурсы для экстремистской, террористической, мошеннической и “любой другой нежелательной” деятельности. Также необходимо будет указать все свои аккаунты, причём за сокрытие предусмотрена ответственность. Участковый должен будет сфотографировать заявителя, а в ряде случаев сможет потребовать сдать дактилоскопические и иные биометрические данные.

Для иностранных граждан, проживающих в России, предусмотрена такая же процедура. Сложнее будет тем, кто живёт за рубежом – они должны будут заполнить форму и записать верификационный видеоролик. Проверка и передача этого материала в компетентные органы по закону возлагается на сами соцсети.

По итогам процедуры верификации участковый будет выдавать код, который пользователь должен будет ввести в профиле, чтобы разблокировать его возможности. При дистанционной верификации иностранцев активация произойдёт автоматически после проверки данных.

В случае, если социальная сеть не будет выполнять требования, закон предусматривает штрафы и санкции против её руководства, а в крайнем случае – блокировку на территории РФ. Законодатели разрешили иностранным сетям, таким как Facebook, требовать верификации не от всех своих пользователей, а только от тех, кто пользуется российским или русскоязычным сегментом, и тех, в отношении кого поступят запросы от российских органов власти.

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