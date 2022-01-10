 

В США одобрена бустерная вакцина от COVID-19 для подростков

10.01.2022, 13:30, Разное
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Обновленные рекомендации в начале января выпустили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Документ касается бустерной вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. В своем заявлении CDC утверждают, что бустерные вакцины помогают расширить и усилить защиту от всех вариантов коронавируса. 

«Очень важно, чтобы мы защищали наших детей и подростков от COVID-19 и его осложнений. Теперь мы рекомендуем всем подросткам в возрасте 12-17 лет сделать бустерную прививку через 5 месяцев после первичной вакцинации. Это обеспечит оптимальную защиту от всех штаммов COVID-19», — сообщила глава CDC доктор медицинских наук Рошель Валенски.

Также американские исследователи оценили количество случаев возникновения синдрома мультисистемного воспаления у подростков и молодых людей 12-20 лет после введения вакцины от COVID-19. 

Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков — редкое, но довольно тяжелое осложнение коронавирусной инфекции, которое обычно возникает через несколько недель после заражения. Его клинические признаки напоминают симптомы болезни Кавасаки и одновременно синдрома токсического шока. Без адекватного лечения это осложнение может привести к тяжелому состоянию и даже  смерти.  

Эксперты обнаружили 21 поствакцинальный случай синдрома мультисистемного воспаления. Средний возраст больных составил 16 лет, причем больше половины из них были мужчинами. Но стоит учитывать, что к моменту исследования количество вакцинированных от 12 до 20 лет было достаточно большим — более 21 миллиона человек.

Таким образом, на миллион вакцинированных подростков приходится только один зарегистрированный случай синдрома. Для сравнения, среди невакцинированных детей с COVID-19 частота этого осложнения намного выше. Она составляет 224 и 164 случаев на миллион заболевших среди лиц в возрасте 11–15 и 16–20 лет соответственно.



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