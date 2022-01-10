 

Кардиолог Шугушев рассказал о воздействии COVID-19 на сердце

10.01.2022, 13:17, Разное
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COVID-19 оказывает воздействие на сердечную систему, рассказал профессор, доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев. Коронавирус может вызвать миокардит и впоследствии – сердечную недостаточность.
Сердечная недостаточность является одним из осложнений коронавируса. Симптомы такие же, как после обширного инфаркта. Такие пациенты обычно живут не дольше 5 лет. Прогноз сердечной недостаточности имеет общую характеристику с прогнозом онкологии, поражающей легкие. Информацию рассказал кардиолог Заурбек Шугушев.

Выявить причины проблем с сердцем после перенесенной коронавирусной инфекции пока невозможно. С такими последствиями сталкиваются как люди пожилого возраста, так и молодые.

Эксперт также утверждает, что вакцинация от COVID-19 поможет избежать сердечной недостаточности. Прививка поможет легче перенести коронавирусную инфекцию и избежать осложнений, пишет портал Newinform.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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