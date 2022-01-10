 

Ожирение приводит к тяжёлым последствиям при COVID-19

10.01.2022, 13:17, Разное
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может повлиять на жировые ткани человека и повысить риск набора веса. Об этом пишет коллектив учёных США, Германии и Швейцарии.
Эксперименты, которые проводились ранее, показали: SARS-CoV-2 может внести инфекцию в жировую ткань человека. Там накапливается большое количество вируса, из-за чего организм вырабатывает особые клетки, которые пробуждают цитокиновый шторм.

Учёные выяснили, что вирус может распространяться в жировую клетчатку из поражённых органов, поэтому пациенты, которые являются носителями SARS-CoV-2, нуждаются в более длительном лечении и самоизоляции. Риск развития ожирения также особенно высок у людей, которые до коронавируса имели нарушения в работе щитовидной железы или недостаток основных нутриентов, объяснил врач-эндокринолог Александр Фомин.

Если в организме не хватает витаминов, имеется нарушение обмена веществ, проблема с щитовидной железой, то риск столкнуться с ожирением возрастает – и реабилитация проходит тяжелее и медленнее. Организм старается сопротивляться болезни и тратит много необходимых микроэлементов. В течение болезни и после нужно подобрать грамотно диету, а также заниматься физическими нагрузками, чтобы вернуть нехватку витаминов: железо, витамин D, белок, пишет портал iReactor.

Источник: inforeactor.ru



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