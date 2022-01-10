 

Организм может сигнализировать о заболевании почек

10.01.2022, 13:17, Разное
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Почки являются биологическим фильтром живого организма. Раннее старение и частые болезни – первые сигналы недостаточной работы этого органа.
Специалисты определили пять признаков больных почек. Каждый должен задумываться о своем здоровье и вовремя уметь распознавать сигналы своего организма.

Насторожится и обратится к врачу стоит тем людям, которые рано просыпаются из-за позыва в туалет. На почечную недостаточность могут указывать потеря слуха или шум в ушах. Поводом посетить врача служат симптомы потемнения ушей, кругов под глазами, причём по непонятным причинам, боль в пояснице без физических нагрузок .

О нарушении функций почек сигнализируют красноватые линии ниже мизинца и вспотевшие ладони во время ночного сна. Если линии на ладони в месте соединения с пальцами припухли, то следует не откладывать визит к врачу и срочно обратится за помощью.
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Источник: inosmi.ru



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