Организм может сигнализировать о заболевании почек

Почки являются биологическим фильтром живого организма. Раннее старение и частые болезни – первые сигналы недостаточной работы этого органа.

Специалисты определили пять признаков больных почек. Каждый должен задумываться о своем здоровье и вовремя уметь распознавать сигналы своего организма.

Насторожится и обратится к врачу стоит тем людям, которые рано просыпаются из-за позыва в туалет. На почечную недостаточность могут указывать потеря слуха или шум в ушах. Поводом посетить врача служат симптомы потемнения ушей, кругов под глазами, причём по непонятным причинам, боль в пояснице без физических нагрузок .

О нарушении функций почек сигнализируют красноватые линии ниже мизинца и вспотевшие ладони во время ночного сна. Если линии на ладони в месте соединения с пальцами припухли, то следует не откладывать визит к врачу и срочно обратится за помощью.

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Источник: inosmi.ru