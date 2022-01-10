«Не позволим раскачивать ситуацию у себя дома»

Путин — о протестах в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвал протесты и беспорядки в Казахстане, в частности, в городе Алматы «алматинской трагедией». Трансляцию саммита вел РБК.

«В город с трех направлений, как огромная стая гиен ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов ввели в заблуждение силы правопорядка и и даже жителей города.

А потом началось то, что войдет в историю, наверное, как Алматинская трагедия», — сказал Токаев (цитата по РБК).

По словам президента Казахстана, в стране была предпринята попытка совершить «государственный переворот». Участники беспорядков пытались завладеть оружием и боевой техникой, добавил он.

Токаев также заверил, что позже представит миру доказательства подготовки «террористической агрессии» против страны. По данным президента, в стране погибли 16 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирного населения уточняется. Задержаны, по данным на 10 января, почти восемь тысяч участников беспорядков и протестов.

В Казахстане развернуты 2,3 тыс миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники, добавил Токаев. Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал места дислокации иностранных войск: Нур-Султан, Алматы, Алматинская область.

На саммите выступил и Александр Лукашенко. «Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора», — уверил он.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, выразил мнение, что в Казахстане использовались «майданные технологии».

Силы ОДКБ будут в стране «столько, сколько нужно», с территории Казахстана их после выведут, уверил Путин. Те люди, которые выступали против ситуации на газовом рынке — это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие — это совершенно другие люди, пояснил президент России.

«События в Казахстане — это не первая и не последняя попытка вмешаться извне. <…>

Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций», — добавил Путин,

назвав казахстанские события «нападением на страну, актом агрессии».

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Протесты в Казахстане начались со 2 января с города Жанаозен, где жители вышли на улицы, протестуя против роста цен на сжиженный природный газ. Мгновенно карта протестов расширилась по всей территории Казахстана, и требования митингующих политизировались. Самые радикальные события происходили в городе Алматы.

В ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, президент Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. 5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

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