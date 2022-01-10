Президент Казахстана назвал протесты в стране госпереворотом, а страны ОДКБ – боевым братством

Токаев заявил, что случившийся в Казахстане кризис стал самым масштабным за всю 30-летнюю историю независимости страны.

Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину.

“Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну”, – сказал Токаев.

Президент Казахстана также упомянул лидеров Беларуси, Таждикистана и Кыргызстана Александра Лукашенко, Эмомали Рахмона, Садыра Жапарова, назвав их “политическим и боевым братством”.

Токаев подчеркнул, что ведущие мировые СМИ неправильно трактуют применение сил ОДКБ и ситуацию в Казахстане в целом.

Власть не применяет оружие против мирных демонстрантов, заверил он.

“Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженные силы против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе прошли мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а затем на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Сначала они выдавали себя за мирных демонстрантов. Ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города”, – сказал Токаев.

Он зверил, что в ближайшее время Казахстан “представит на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии” против страны.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что “спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов”.

—