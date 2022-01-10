 

ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии в Польшу

10.01.2022, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС – Замостье. По данным НЭК “Укрэнерго”, Добротворская ТЭС работает тремя энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве. В компании “ДТЭК Энерго” пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины”, – сообщает информагентство.

Контекст:

В конце 2021 года ДТЭК сообщал об аварийных поставках электроэнергии в Польшу 6-го и 10 декабря.

Аварийная помощь, как объясняли в правительстве Украины, запрашивается в течение зимнего периода. В “Укрэнерго” уточнили, что она не является коммерческим импортом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В ходе оружейной амнистии чехи сдали в полицию танк Т-34 и самоходку СУ-100

12.03 / Центризбирком Украины обратился в полицию из-за возможной подделки документов кандидатов в нардепы

18.12 / Обозреватель – украинцев призвали «декоммунизировать» йод и зелёнку

07.05 / Обнаружены микробы, перерабатывающие органику без образования метана

06.09 / Минские соглашения не являются международным документом, утвержденным ООН – Чалый

04.06 / После оккупации Крыма Тупицкий был на полуострове три раза – “Схемы”

04.09 / Euronews – национальные интересы берут верх — страны ЕС вновь закрывают границы из-за коронавируса

21.04 / В Украине с начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов – НСЖУ

10.07 / Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

03.08 / В Подмосковье найдено тело пропавшего мальчика-инвалида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика