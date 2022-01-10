 

Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве

10.01.2022, 12:49, Новости дня
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Появились кадры, на которых представители делегаций РФ и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.

Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.

Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.

Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.

Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.



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