В Кремле оценили роль соцсетей в событиях в Казахстане

Социальные сети могут служить как добрым, так и злым целям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о роли интернета в событиях в Казахстане.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача – принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая – она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что произошедшее в этой стране стало неожиданностью для всех, в том числе для стран ОДКБ, и для России.

«Но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на эту неожиданность, все-таки должным образом отреагировать на эти вызовы», – указал представитель Кремля.

Он добавил, что оперативно подавить действия боевиков в Казахстане позволили действия местных силовых органов и помощь ОДКБ.

«Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия. Не обошлось без жертв, достаточно геройских. И та помощь, которая по запросу главы государства Казахстана [Касым-Жомарта Токаева] была оказана по линии ОДКБ. ОДКБ показал тоже свою эффективность, мы видим <….>, насколько полезными были и насколько необходимо дальше продолжать процесс наладки координации в рамках ОДКБ по линии всех военных структур продолжения процесса общего военного строительства, военных учений, маневров», – подчеркнул Песков.

МИД Казахстана отмечал, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.