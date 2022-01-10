 

Установлена закупочная цена российского газа для Молдавии

10.01.2022, 12:49, Новости дня
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Молдавия в январе будет закупать газ у Газпрома по цене 647 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров», – цитирует РИА «Новости» Чебана.

В декабре Молдовгаз закупал топливо у Газпрома по цене в 550 долларов за тысячу кубометров. Отмечается, что тариф для потребителей рассчитан на основе стоимости газа в 430 долларов.

Ранее Молдовагаз полностью погасила очередной платеж Газпрому.

ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.

Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.



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