Прогноз курса рубля на январь

На фоне обострения геополитической ситуации мы можем наблюдать падение рубля с конца ноября. Сохранится ли эта тенденция в начале 2022 года или рубль укрепит свои позиции — во многом зависит от монетарной политики США, ситуации с коронавирусом, цен на газ и нефть и вероятности возобновления санкционной риторики в отношении России из-за ситуации на Украине.

Если ФРС пойдет до конца в своем намерении сокращения программы по покупке активов, то это повысит процентную ставку и укрепит доллар в сравнении с другими валютами, что приведет к оттоку капитала из развивающихся стран, в том числе из России.

Вооруженный конфликт на Украине на данный момент по оценке аналитиков маловероятен, при этом санкции, а также увеличение американского бюджета на инициативу по «сдерживанию России» до $4 млрд могут оказать негативное влияние на стабильность российской валюты.

Вместе с тем, есть ряд факторов, которые говорят о возможном укреплении рубля в нынешней ситуации. Во-первых, заметное позитивное влияние на российскую экономику может оказать сохранение высоких цен на газ. По прогнозам SberCIB, в 2022 году экспорт газа может достичь $80 млрд, а дополнительный приток валюты на российский рынок может составить $21 млрд. Это может обеспечить укрепление рубля на 6% в сравнении с текущим курсом.

Во-вторых, нефтяные котировки на уровне $76-77 за баррель поддерживают ожидания восстановления экономики после пандемии, а также возможные сокращения добычи нефти в США и вероятность перебоя поставок из Ливии.

При этом российская валюта не застрахована от появления «черных лебедей». Например, на курсе рубля может негативно сказаться торговая война между США и Китаем, а также увеличение оборонного бюджета России.

Несмотря на ряд негативных факторов и высокие цены на энергоресурсы, растущие макроэкономические показатели России позволяют сказать, что базовый прогноз по рублю составит 73–74 рубля за доллар.