Какой тип старения лучше? – Личное мнение

Сравним два лица? Женщины — из одной возрастной группы, но та, что слева выглядит значительно старше, не так ли?



Фото: istockphoto.com

И это — несмотря на то, что морщин у неё немного: гораздо меньше, чем у той, что справа.

Как так-то?

Дело в том, что у них — разный тип старения лица.

Рыжей повезло, я считаю, больше: у неё он — мелкоморщинистый.

При такой типе старения морщины появляются относительно рано, но зато слабо развитая подкожно-жировая клетчатка уберегает от таких проблем, как птоз и поплывший овал лица.

Для славянского типа внешности характерен другой тип старения —деформационный: такой, как у женщины в коллаже слева.

Это наиболее сложный тип старения.

Да, морщины появляются позже, чем при мелкоморщинистом, но само лицо, увы, начинает оплывать рано. На смену «треугольнику молодости» быстро приходят брыли и общее опускание тканей лица.



Фото: istockphoto.com

Если вам достался такой тип старения, не расстраивайтесь.

Возможности современной эстетической медицины настолько сейчас велики, что этот сложный и невыгодный, на первый взгляд, тип старения можно обернуть в свою пользу: ткани лица подтянуть, но остаться при этом без морщин.

Умелый, опытный врач наведён вам красоту даже без скальпеля.

Разберём случай на фото:



Фото: istockphoto.com

Что можно сделать?

1) Лазерную шлифовку CО2.

Цель: убрать возрастную пигментацию, выровнять рельеф кожи, уменьшить расширенные поры.

Рекомендую тем, у кого имеются вышеперечисленные проблемы, а также мелкие морщины и птоз в самой начальной стадии.У женщины на фото — птоз ярко выражен, поэтому ей можно попробовать следующий этап.

2) SMAS-лифтинг.

Это — безоперационная, но крайне эффективная, на мой взгляд, процедура для восстановления овала лица и качества кожи.

Проводится на любом участке лица и тела, включая веки, подчелюстную зону и даже колени.

Без скальпеля и реабилитационного периода вы получаете мини-подятжку.

Я очень люблю это процедуру, но, увы, ею можно обойтись не во всех случаях.

Если овал лица поплыл значительно, то потребуется третий этап.

3) Нити.

Нити — это нехирургический лифтинг лица.

Нитей сейчас — очень много, всяких-разных, под разные цели и зоны лица. Подобрать те, которые подходят именно вам, может только очень опытный врач.

SMAS-лифтинг и нити прекрасно работают в паре: SMAS компактизирует всё, а нитями дорабатываются остатки птоза.

Вот пример работы врача клиники — сочетание SMAS и нитей:

Сочетание всех трёх вышеперечисленных процедур даёт, я считаю, эффект хирургической подтяжки лица и при этом позволяет избежать боли, долгой реабилитации и наркоза.

Результат в руках хорошего доктора — это минус, как минимум, 10 лет с лица при сохранении абсолютно естественной мимики.

В клинике MEDICRIS прекрасные врачи делают всё очень красиво.

С большим удовольствием и от всей души рекомендую! И от меня — скидки по коду Миро на нити и смас:

– SMAS-лифтинг на среднюю и нижнюю треть 34’900 вместо 39’850.

– Нити с насечками COG — 4’500р вместо 5’500 за одну нить, обычно их надо 6-по 3 с каждой стороны.

А у вас какой тип старения лица? Что больше всего беспокоит? Какие проблемы хотелось бы решить?

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