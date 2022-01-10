 

Алла Пугачёва в этом году прервала рождественскую традицию

10.01.2022, 12:32, Разное
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Несмотря на традицию, Алла Пугачёва не присутствовала на ужине в кругу друзей во время празднования Рождества. Однако на мероприятии был её супруг Максим Галкин.
В 2022 году певица Алла Пугачёва по неизвестным общественности причинам решила не отмечать Рождество среди своего круга друзей. Раньше Примадонна приглашала гостей к себе в замок в деревне Грязь, но в этом году празднество проводилось в доме адвоката Иды Достман в Москве. Она разметила на своей странице Instagram фото с традиционного ужина, где певицы Аллы Пугачёвы нет.

При этом Максим Галкин появляется на снимках со знаменитостями. В кадре также есть Марина Юдашкина, Стас Михайлов и другие знаменитости российского шоу-бизнеса. Телеведущему скучать не пришлось. Он развлекал друзей, пародировал разных исполнителей и устроил едва ли не настоящий концерт.

В комментариях под фотографией Иды Достман поклонники начали спрашивать про Аллу Борисовну, интересуясь причинами её отсутствия на традиционной вечеринке. Однако ответа они не получили.



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