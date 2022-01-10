Мария Горбань рассказала о своей природной красоте

Природа подарила Марии Горбань шикарные кудрявые волосы. С 20 лет звезда выпрямляет их и для этого не пользуется услугами парикмахера.

Необычный вид волос актриса впервые показала на фотографиях с отдыха. Подписчики в Instagram оценили красоту кудрявых волос звезды приятными комментариями: «Да ладно! Такие крутые кудри?», «Никогда бы не подумала, что у вас кудряшки. Очень красиво».

По словам актрисы, мужу нравится ее пышная шевелюра. Телеведущая призналась, что давно мечтала изменить свой внешний вид. После окончания театрального института она смогла осуществить свою мечту. Выправление кудряшек происходит за 15 минут с помощью утюжков.

Мария Горбань замужем за Кириллом Зоткиным. В настоящий момент пара отдыхает на острове Шри-Ланка с детьми. В августе прошлого года у пары родился сын Нилан. Кроме мальчика, звёздная мама воспитывает дочь Стефани от первого брака.

Источник: teleprogramma.pro