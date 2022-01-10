 

Звезда «Сватов» Королева разоткровенничалась о зарплате

10.01.2022, 12:32, Разное
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В интервью на одном из Youtube-шоу Инна Королева пояснила о своей зарплате, которой едва хватает на жизнь с двумя детьми.
8 января на канале Лизы Дидковской вышло большое интервью с Инной Королевой. Одна из самых узнаваемых актрис сериала «Сваты» пояснила зрителям об участии в проекте и своей неблагоприятной финансовой ситуации. Королева призналась, что ее зарплаты в 27 тысяч рублей не хватает на жизнь с двумя детьми. По словам актрисы, эта зарплата ниже, чем у дворника.

Но даже маленькая зарплата не мешает актрисе любить ее работу. Она говорит о том, что не хочет уходить из культурного учреждения и менять сферу своей деятельности.

В интервью актриса также пояснила о своем участие в «Сватах». По словам Королевой, проект не сильно улучшил ее финансовую ситуацию. Ей платили 500 долларов за 12 часов работы – это фиксированная ставка. Однако, по факту, ее рабочий день составлял всего три часа, поэтому за сериал она получила немного. Руководство проекта откликнулось на просьбу актрисы о повышении гонорара. Но, в итоге, зарплата все равно оказалась очень низкой.

Источник: politexpert.net



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