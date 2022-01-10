 

В России начали снимать сериалы, где каждый эпизод длится 1 минуту

10.01.2022, 12:31, Разное
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Российские режиссёры начали снимать сериалы с длительностью эпизодов в 1 минуту – это не только позволяет ускорить съёмочный процесс, но и позволяет зрителю не терять нить сюжета, считают кинодеятели. Пока что такие ленты будут выходить на онлайн-сервисах, но в феврале доберутся и до телеканалов.

“Прошло время, когда серия длилась безумные 20 или 25 минут, я уже не говорю про эпопеи, где эпизод занимает 40 минут, – рассказывает режиссёр Роман Зенков. – Для зрителя это слишком сложно и утомительно, мы не имеем морального права так его выматывать”

Современный зритель, отмечает он, готов воспринимать контент длительностью до 10 минут, но и такой формат скоро окажется устаревшим и переусложнённым. Поэтому было решено шагнуть сразу в будущее и ограничить хронометраж серии одной минутой.

“За одну минуту современный зритель практически не теряет концентрации, успевает уследить за сюжетом. Одним словом, это понятный формат, который не вытягивает из человека все жилы. Задача – чтобы зритель не чувствовал себя уставшим, чтобы ему не было слишком сложно. Мы уже отсняли мини-сериал на восемь эпизодов по одной минуте про тикток-хаус на Рублёвке и я уверен, это будет ошеломительный успех”, – подтверждает продюсер Михаил Лем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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