 

Женщина-машинист отказалась от работы из-за отсутствия удовлетворительного феминитива

10.01.2022, 12:31, Разное
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Единственная женщина-машинист на Северо-Западной железной дороге Валентина Тыковка уволилась по собственному желанию, несмотря на уговоры руководства.

Женщина озвучила несколько причин такого решения. Главной – стало нежелание называться “машинистом” в мужском роде, в то же время отсутствие в русском языке подходящих слов для определения женщины-машиниста, поскольку единственный вариант “машинистка” оказался занят профессией наборщицы текстов на пишущей машинке. 

“Мы больше часа сидели с ней и с моим помощником, придумывали варианты. Ни один ее не устроил. Говорят, она собралась устраиваться у вправление дренажного хозяйства. И кто она там будет? Ассенизаторка?” – прокомментировал уход сотрудницы её непорсдественный начальник Семен Вилюйский.

Кроме того, стало известно, что Тыковка ранее написала несколько жалоб в Минтранс и Минобрнауки. Следствием этого стало объявление тендера на создание соответствующего термина для именования женщин-машинистов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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