Мнение: Угроза дестабилизации Центральной Азии

Фрагменты небезынтересной статьи 2015 года "Угроза дестабилизации Центральной Азии" о тенденциях дестабилизации Центральной Азии в целом и Казахстана в частности.

Угроза дестабилизации Центральной Азии

Нарастание угроз стабильности в ЦА происходит в условиях активизации политики Запада в регионе. Одним из ее направлений становятся все более откровенные попытки представить Россию и Китай в качестве главных угроз безопасности ЦА. В целях вытеснения РФ из ЦА, срыва наметив-шегося сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и продвижения своего плана «Новый Шелковый путь» (модернизированная версия проекта Большой Центральной Азии) Вашингтон стремится убедить население региона в агрессивных устремлениях России и экономической экспансии Китая.

Заместитель госсекретаря США Э.Блинкен, выступая 31 марта 2015 года в Брукингском институте, заявил, что ЦА пытается оградить себя от новых актов агрессии со стороны России, действия которой на Украине угрожают фундаментальному принципу нерушимости границ и территориальной целостности государств. При этом Блинкен недвусмысленно намекнул политическим элитам региона на негативные последствия дальнейшего сотрудничества с РФ, поскольку, по его словам, давление, которое оказывается и Западом на Кремль, вызвало экономический спад в России, и его последствия уже ощущаются в ЦА

Более прямо о намерениях вытеснить Россию из ЦА высказался директор Центра по изучению Евразии в американском Атлантическом совете Дж.Хербст, бывший посол США в Узбекистане. По его словам, США выступают за то, чтобы ЦА стала регионом, самостоятельно определяющим свой курс, а не политическим вакуумом, в котором борются за влияние Россия и Китай, а возможно, еще и Индия с Ираном. Это необходимо, резюмирует Хербст, для того чтобы «мы, державы, находящиеся за пределами региона, отстаивали свои интересы, устанавливали отношения». Поэтому США, считает Хербст, должны напомнить Китаю, а также России, что они не распоряжаются в Центральной Азии единолично.

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14 января 2016 г. в Вашингтоне состоялась встреча с казахскими национал-радикалами на тему «Построение казахской нации и казахский национализм». Мероприятие было организовано Центрально-Азиатской Программой университета Джорджа Вашингтона при поддержке Центра глобальных интересов США. О казахском национализме, его корнях, отношении к нынешним властям Казахстана, к России, исламу и соседям по Центральной Азии заокеанским слушателям рассказали представители национально-радикальных оппозиционных групп РК. Не исключено, что в США в рамках состоявшейся поездки казахские национал-радикалы провели встречи с представителями и других заинтересованных ведомств США.

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Основными факторами дестабилизации ситуации в Центральной Азии являются прежде всего проблемы, связанные с незавершенностью процесса общественно-политического и социально-экономического реформирования в государствах региона, отсутствие заинтересованности у политических элит в развитии внутрирегиональных интеграционных процессов. Вследствие этого в республиках ЦА, особенно после проведенных во второй половине 2015 года девальваций национальных валют, наблюдается нарастание социальной поляризации, снижение жизненного уровня основной массы населения и, как следствие, нарастание социально-политической напряженности. Так, в Казахстане разрыв между доходами самых богатых и самых бедных слоев населения в 2015 году достигал соотношения 30:1. Относительно небольшая группа казахстанских олигархов сконцентрировала в своих руках огромные национальные ресурсы.

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В Казахстане наблюдается нарастание недовольства населения ухудшением экономического положения, что подтверждается результатами социологических исследований. Так, исследование «Особенности социального самочувствия жителей мегаполиса Алматы», проведенное осенью 2015 года Центром социальных и политических исследований «Стратегия», показало, какие наиболее актуальные проблемы беспокоят жителей города.

Согласно этим данным, алматинцы озабочены прежде всего следующими проблемами (в сравнении с 2009 годом):

1) высокие тарифы на ком-мунальные услуги – 70,8% (в 2009 г. – 25,6%);

2) рост цен на продукты пи-тания и товары первой необходимости – 46,7% (75,6%);

3) низкое качество медицинского обслуживания – 43,3% (40,0%);

4) коррупция – 31,7% (13,3%);

5) высокая плата за обучение в вузах – 27,5% (22,2%);

6) низкое качество образования – 24,2% (3,3%);

7) экологические проблемы – 23,3% (5,6%);

8) отсутствие собственного жилья – 21,7% (8,9%);

9) низкий уровень пенсий – 19,2% (12,2%);

10) плохое состояние дорог – 18,3% (8,9%).

Как видим, жители Алматы, которые являются наиболее протестным городом страны, главными назвали социально-экономические: высокие тарифы на коммунальные услуги, рост цен на продукты питания и предметы первой необходимости, коррупцию и т.д. Угроза религиозного экстремизма находится в перечне этих проблем на 13 месте, а опасность террористических актов – на 19 месте.

По результатам социологического исследования, проведенного Исследовательским институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета летом 2015 года (до девальвации 20 августа 2015 г.), первостепенными причинами протестов могут стать социальные факторы. Среди них – безработица, низкий уровень зарплат, пенсий, пособий и стипендий (50,5%); рост цен и тарифов, а также инфляция и девальвация (50,1%). На втором месте среди причин возможных протестов находятся проблемы гуманитарного характера – нарушение прав человека, коррупция и злоупотребления властью (31%), социальное неравенство, большой разрыв между богатыми и бедными (30%), отсутствие правосудия (28,9%) и социальная несправедливость (27,9%).

Таким образом, ключевыми причинами возможных протестов могут стать безработица, низкий уровень зарплат, социальных выплат, рост цен и тарифов, девальвация и инфляция. Готовность принять личное участие в протестах по перечисленным причинам выражают 18,8% участников опросов.

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Все больше граждан задумывается над вопросом, почему в Казахстане, располагающем огромными запасами нефти, газа, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, при населении всего в 17 миллионов человек, находящимся далеко от конфликтов в Ираке, Украине и Сирии, происходит такой пугающий обвал национальной валюты.

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Таким образом, для всех стран ЦА характерны нарастающая поляризация общества и увеличение числа бедных. Поэтому не исключено, что некомпетентностью и пассивностью власти могут воспользоваться политтехнологи радикального исламизма, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая организация), как это уже случилось в Ираке, Тунисе, Ливии, Египте, Сирии.

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Особую тревогу вызывает участие выходцев из ЦА в боевых действиях на территории Сирии. В 2015 году в рядах ИГИЛ воевало более 500 граждан Кыргызстана. Тревожным фактом является то, что среди этих «добровольцев» становится все больше киргизских женщин и детей. По данным ГКНБ Кыргызстана в 2015 году на территории республики была выявлена и пресечена деятельность 50 религиозно-экстремистских группировок.

Не меньшее число волонтеров в ИГИЛ прибыло из Казахстана. По данным Комитета по делам религий РК, в составе этой террористической организации воюет около 500 граждан республики. 20 ноября 2015 года аким Астаны А.Джаксыбеков на заседании координационного совета города по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью заявил, что Комитетом национальной безопасности Казахстана в казахстанской столице была раскрыта «большая законспирированная и оснащенная группировка», планировавшая проведение террористических актов.

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В Казахстане в течение 11 месяцев 2015 года экспертами было рекомендовано закрыть около 400 интернет-ресурсов из-за того, что в них со-держалась информация, призывавшая к религиозному экстремизму, показы-вались массовые казни людей либо размещались пропагандистские материалы нетрадиционных религиозных организаций. Хотя политический ислам в ЦА пока находится на стадии становления, тем не менее он расширяет ресурсную базу и готовит социальную почву для выступления в качестве альтернативы светскому вектору развития.

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Главными факторами возможной дестабилизации в обстановки ЦА являются углубляющаяся поляризация общества, нарастающее обнищание населения, отсутствие политической воли у лидеров региона для проведения коренных политических и социально-экономических реформ, отсутствие институционально-правого механизма передачи верховной власти. На стабильности ЦА сказывается и усиление противоречий в исламском мире, примыкающем к региону, а также нарастающее противостояние между Западом, с одной стороны, Россией и Китаем – с другой.

(с) Б.Султанов

Как не трудно заметить, автор верно указал на то, что одной из причин будущих протестов станут социально-экономические требования и в частности рост тарифов. Также верно указан рост экстремизма на территории Казахстана (это к вопросу о заявлениях покойного внука Назарбаева https://colonelcassad.livejournal.com/7359547.html и экс-советника Назрарбаева о боевиках-салафитах, которых курировал КНБ и некие лица в окружении Назарбаева) и нарастающую поляризацию общества. Добавьте к этому междоусобную борьбу казахских кланов, противостояние США с Россией и Китаем в Средней Азии, и получите гремучую смесь, которая взорвалась в январе 2022-го года.

Впрочем, если бы не междоусобная борьба внутри казахской власти, возможно все этог могло тлеть и далее без увиденных нами кровавых пиротехнических эффектов в Алма-Ате и других городах страны.

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