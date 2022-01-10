 

Гройсман: Слабость украинской власти делает Путина сильнее. Сейчас политическая борьба внутри страны – самая большая ошибка

10.01.2022, 12:25, Новости дня
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Украина Казахстаном не станет!

Я с огромной тревогой слежу за развитием событий в Казахстане. Путин воспользовался экономической нестабильностью и политическим хаосом, чтобы российские войска зашли в независимое государство.

Украина – не Казахстан, но нельзя не замечать определенные сходства. Как никогда слабое правительство, политический хаос, экономическая нестабильность с нарастающей инфляцией.

Мечта Путина – повторить с нами такой же сценарий. Российские войска у наших границ, а наша власть не замечает эту реальность. Слабость украинской власти делает Путина сильнее!

Сейчас – решающий период. Украина не может позволить себе тратить время на внутренние политические раздоры. Политическая борьба внутри страны – самая плохая из ошибок, которая сейчас на руку Путину.

И я призываю все политические силы: перестаньте воевать между собой. Сейчас пора объединиться, чтобы все силы, опыт и ресурсы максимально задействовать для стабилизации ситуации в стране и укрепления экономики! Мы все должны сейчас сохранить страну!

Источник: Volodymyr Groysman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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