Передвигающаяся на инвалидной коляске 86-летняя Талызина показала, как выглядит спустя два года после инсульта

Она позирует, опираясь на мебель. Актриса в своем новом посте поздравила подписчиков с Рождеством.

Осенью 2019 года российские СМИ, в частности сайт News.ru, сообщили что артистка перенесла микроинсульт. Издание Kp.ru отмечает, что сейчас Талызина передвигается на инвалидной коляске.

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Публикация от Валентина Талызина (@valentinatalyzina_official)

Контекст:

Талызина родилась в 1935 году в Омске. Известность актрисе принесла роль в советской комедии “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Также она озвучила главную героиню этой картины, роль которой исполнила польская актриса Барбара Брыльска.

В 2014 года Талызина подписала открытое письмо деятелей культуры РФ в поддержку действий России и позиции президента РФ Владимира Путина относительно Крыма.

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